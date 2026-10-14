Sebastián Mora lidera a España en el Mundial de Shanghái

Sebastián Mora vuelve a situarse al frente de la selección española en una gran cita internacional. El ciclista de Vila-real, uno de los grandes referentes del deporte castellonense, lidera al combinado nacional que disputará los Campeonatos del Mundo de ciclismo en pista en Shanghái, del 14 al 18 de octubre.

A sus 38 años, Mora afronta una nueva oportunidad de ampliar un palmarés de primer nivel, en el que ya figuran siete medallas mundiales y ocho europeas. Una trayectoria que le convierte en uno de los deportistas más destacados de la historia de la provincia de Castellón.

En declaraciones a Proyecto FER, el ciclista analizaba sus opciones: "Aunque no llego con el punto de forma deseado, estoy con ganas y motivación. Durante la temporada, diferentes circunstancias han condicionado el camino hasta este Mundial. Aun así, he trabajado para llegar lo mejor posible. En un Campeonato del Mundo, hay muchos factores que influyen y no sería prudente hacer previsiones sobre resultados, pero sí puedo asegurar que voy a competir con la máxima ambición y compromiso"

22 títulos mundiales en juego

El velódromo de Shanghái será el escenario de una competición que pondrá en juego 22 títulos mundiales, once en categoría masculina y otros once en la femenina. El programa incluye las seis disciplinas olímpicas: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison.

España afronta así una nueva cita mundialista con Mora como principal referente de experiencia y con una generación emergente que busca abrirse paso entre la élite internacional. El sábado participará en la prueba de Omnium y el domingo en Madisson junto a Álvaro Navas