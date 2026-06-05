Roger Fábrega pone rumbo a USA

El futuro de Roger Fábrega no pasa por el Amics Castelló, algo que era evidente el club castellonense no consiguió el ascenso. De todas formas esta era una realidad que tampoco hubiera cambiado de ser otro el resultado del play off final, ya que el base catalán ha recibido una oferta irrechazable desde Estados Unidos, donde continuará su más que esperanzadora carrera.

Tal y como ambas partes anunciaron, Roger afrontará ahora una nueva etapa deportiva y académica en Estados Unidos, donde continuará su formación y su carrera como jugador en la Universidad de Fresno State.

En el comunicado oficial , el club de La Plana afirmó que Fàbrega ha destacado por "su compromiso, profesionalidad y entrega diaria, convirtiéndose en una pieza importante para el equipo y en un referente por su actitud y trabajo constante". De la misma forma agradecen al jugador su "esfuerzo, dedicación y el respeto con el que ha representado nuestros valores durante toda la temporada. Su implicación con el proyecto y con la afición ha sido ejemplar desde el primer día".