Renato Veiga, un intocable para Marcelino

Renato Veiga se ha convertido en un fijo en el eje de la joven zaga amarilla. El central luso espera que su equipo recupere una fortaleza defensiva que en esta segunda vuelta no está al nivel mostrado durante la primera parte del campeonato. Y el primer paso quiere darlo ante un Elche al que considera un rival duro pese al mal momento por el que pasa en la actualidad.

Reaccionar tras perder en Barcelona: “ Sí, fue una derrota un poco pesada, un partido complicado, pero hay que mirar adelante, mirar lo que podemos controlar, que es el próximo partido. Tenemos que trabajar bien e intentar hacer las cosas que el cuerpo técnico nos pide para intentar conseguir los tres puntos aquí en casa”.

Cuesta mantener la puerta a cero: “Cuando encajas menos goles, las posibilidades de ganar son mayores. Sabíamos que esta segunda vuelta es más complicada porque hay muchos equipos peleando en la parte baja de la tabla y va a ser más difícil. Nos toca intentar encajar los menos goles posibles, eso es trabajo, y es lo que estamos intentando hacer. Ojalá consigamos encajar menos goles y marcar todavía más.

Muy fiables ante los de “abajo”: “Nosotros intentamos ganar todos los partidos. Hay algunos que salen mejor y otros en los que no conseguimos ganar. Miramos partido a partido, es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que seguiremos haciendo. El próximo es el Elche, y queremos conseguir los tres puntos aquí en casa”

No fiarse del Elche: “Todos los equipos de la liga son, entre comillas, peligrosos, y más en esta segunda vuelta porque se juegan mucho. Hay que dar el máximo, intentar implementar lo que trabajamos en los entrenamientos y lo que el cuerpo técnico nos pide, e intentar ganar cada partido. El próximo es el Elche aquí en casa con nuestra afición”

Sin puerta a cero en la segunda vuelta: “Si ganamos, obviamente es mejor no encajar, pero si ganamos, ganamos. Lo importante es ganar. Mantener la portería a cero es trabajo de todo el equipo, igual que meter goles también es trabajo de todos. Nosotros en defensa tenemos que trabajar para mantenerla a cero y vamos a seguir haciéndolo como venimos trabajando cada vez más, mirando adelante”

Jugador con más minutos: “ Es un factor importante para un jugador, pero me gusta mirar al equipo y hablar sobre el equipo. Estoy aquí para eso hoy, así que el foco está totalmente en el próximo partido e intentar conseguir los puntos”

Son la defensa más joven de la liga: “ Lo manejamos trabajando muy bien en los entrenamientos. Se nota en la clasificación que lo estamos manejando bien. Tenemos una plantilla con mucha calidad y eso se nota. Hay que seguir trabajando Sí, es verdad que es una plantilla joven. Eso tiene sus virtudes y también partes que hay que mejorar por la juventud. Nos quedamos con las virtudes y trabajamos en lo que hay que mejorar”

El Elche juega muy bien: “ Es un equipo que juega muy bien, ya lo vimos en el partido de ida en Elche. Estamos enfocados en lo que el cuerpo técnico nos pide para preparar el partido de la mejor manera y es lo que intentaremos hacer”

¿Les favorece el desgaste del Atlético?: “Primero tenemos que enfocarnos en nosotros. El Atlético es un equipo con mucha experiencia, acostumbrado a jugar cada tres días y a estar cerca de títulos en varias competiciones. Pero nuestro foco está totalmente en nosotros y en lo que tenemos que hacer en cada entrenamiento y en cada partido”