Primeras bajas en el CD Castellón

El centrocampista valenciano, que llegó el pasado verano como uno de los fichajes más importantes para esta temporada, tenía contrato hasta 2022. De todas formas el futbolista se acoge a una cláusula existente en su contrato por la que podía abandonar de forma unilateral el club en caso de descenso .

El futbolista utilizó las redes sociales para anunciar su marcha: “Me voy con la íntima satisfacción de haber dado todo lo que tenía, esfuerzo, sacrificio y el orgullo por haber defendido este escudo y esta camiseta hasta el final. Jamás quise vivir un descenso en mi carrera, y mucho menos aquí. Siempre me he sentido útil y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana, aporté mi competencia diaria y mi experiencia para hacer mejor a mis compañeros, como ellos lo han hecho conmigo siempre.”

Mateu, que durante la primera vuelta del campeonato fue uno de los jugadores más destacados del conjunto albinegro, perdió protagonismo con la llegada de Juan Carlos Garrido al banquillo. El ex de Numancia no será ni mucho menos la única baja de un equipo que cambiará de forma notable su fisionomía la próxima temporada. Yann Bodiger regresa al Cádiz tras su cesión, mientras que Jordi Sánchez se acogerá a una cláusula a la que, a buen seguro, no será el último futbolista en acudir