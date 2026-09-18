Villarreal CF: Un Moleiro de 10

El Villarreal e Iñigo Pérez han podido respirar con alivio después de conseguir su primera victoria de la temporada. El triunfo llegó acompañado de una notable actuación de varios jugadores amarillos. Illias y Freeman, dos futbolistas con menos protagonismo en este arranque de campaña, aprovecharon su oportunidad, aunque fue Moleiro quien acaparó especialmente los focos. Su actuación supone una excelente noticia para el conjunto amarillo, que podría recuperar para su proyecto a uno de los jugadores que más brillaron la pasada temporada.

El futbolista canario tuvo un papel diferente al habitual al ocupar la posición de mediapunta, y respondió con una actuación decisiva. Moleiro fue el encargado de marcar el gol del empate y también participó en el origen de la jugada que terminó con el segundo tanto del Villarreal. Después de un comienzo de temporada alejado del nivel que mostró el curso anterior, el tinerfeño recuperó protagonismo y tuvo una participación muy destacada. Finalizó el encuentro con cuatro remates, dos de ellos entre los tres palos, seis pases clave y siete ocasiones generadas, además de registrar un 90% de acierto en sus pases.

Moleiro: Nos gusta mucho la idea de Iñigo , confiamos en él y en nosotros. Tenemos que aspirar a ir arriba porque tenemos un equipazo. No tenemos techo y hay que mirar hacia arriba”

La victoria también permitió a Moleiro y al resto del equipo liberarse de la presión acumulada durante las primeras jornadas. El propio jugador reconoció este alivio en declaraciones a Dazn después del encuentro: “Nos quita bastante peso porque nos había costado ganar aunque habíamos merecido más. Es un proceso con entrenador nuevo e ideas nuevas. Las estamos cogiendo mejor cada vez y con humildad hemos podido ganar. Hemos remontado y no hemos bajado el ritmo a diferencia de otros partidos donde hemos bajado un poco. Hoy no ha sido así y hemos ganado”.

Además, el canario destacó la confianza que existe dentro del vestuario en la propuesta de Iñigo Pérez y aseguró que los jugadores están cómodos con su planteamiento. “Nos gusta mucho la idea, confiamos en él y en nosotros. Sabíamos que iba a llegar la victoria y tenemos que aspirar a ir arriba porque tenemos un equipazo. No tenemos techo y hay que mirar hacia arriba”, afirmó.