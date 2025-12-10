Primera prueba de fuego para un Amics líder

Tras alcanzar el liderato este pasado fin de semana y tras un gran racha de resultados, el Amics Castelló afronta este tarde el primer partido grande del campeonato con su visita al Sant Antoni de Ibiza. El conjunto ibicenco, con tres victorias (una menos que los castellonenses), será una prueba de fuego para dejar a la vista el verdadero potencial de los de La Plana.

El Amics llega al partido tras firmar cinco victorias consecutivas, mejor racha de la liga junto al colíder Albacete. Y lo hace ante el que se considera equipo más potente del grupo: “Nos enfrentamos posiblemente al mejor roster de la categoría en su pista. Es un equipo que está jugando un baloncesto de gran nivel, muy bien construido y con una madurez enorme a la hora de tomar decisiones y de interpretar cada situación del juego”, afirma el técnico de los castellonenses, José Luis Pichel.

El equipo ibicenco llega tras ganar este pasado fin de semana en cancha del CB Getafe y con la sensación de que ya le ha tomado el aire a la categoría. Un bloque que aúna calidad y físico , ya que en esto último marcan diferencias en la categoría. En ese sentido e juego interior castellonense parte con desventaja en cuanto a kilos y centímetros se refiere

Una victoria del Amics serviría para cobrar una ventaja de dos partidos que, lejos de ser ni mucho menos definitiva, sí que daría mucha confianza a los de La Plana en el trabajo realizado hasta la fecha