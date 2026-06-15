El Playas gana su decimoctava liga

El FACSA Playas de Castellón volvió a demostrar su hegemonía en el atletismo nacional durante las finales de la Liga Joma y la Liga Iberdrola disputadas en Pamplona. El conjunto masculino conquistó su decimoctavo título consecutivo de campeón de España, mientras que el equipo femenino logró una destacada medalla de plata.

La competición masculina se resolvió en un emocionante desenlace frente a la Real Sociedad. Tras un contratiempo en el relevo 4x100, donde la caída del testigo dejó sin puntos al equipo castellonense, el campeonato se decidió en el 4x400. La segunda posición del Playas de Castellón, unida al quinto puesto del conjunto donostiarra, permitió a los castellonenses imponerse con 112 puntos, por delante de la Real Sociedad (110) y del Fent Camí Mislata (102,5).

Los triunfos individuales de Lester Lescay en longitud, Yasmani Fernández en martillo, Diego Casas en disco y David González en altura resultaron decisivos para mantener el campeonato en Castellón.

Nuevo récord para Andrea Sales

Andrea Sales firma un nuevo récord | Playas de Castellón

En categoría femenina, el FACSA Playas de Castellón se proclamó subcampeón de España, solo superado por el Diputación de Valencia. Pese a sufrir problemas en ambos relevos, las castellonenses firmaron una gran actuación colectiva que pone el broche a una temporada histórica.

La gran protagonista fue Andrea Sales, que se impuso en lanzamiento de martillo con una marca de 70,58 metros y estableció un nuevo récord de España sub-23. También lograron victorias Lidia Sánchez-Puebla en los 5 kilómetros marcha y Shanice Craft en disco.

Con estos resultados, el FACSA Playas de Castellón consolida su posición como las gran referencia del atletismo español, manteniendo a sus equipos masculino y femenino entre los mejores del panorama nacional e internacional.