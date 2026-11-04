La peor derrota del Villarreal en casa en toda su historia

La bochornosa derrota del Villarreal ante el PSG quedó para los anales de la historia más negra del club. El 0-6 de La Cerámica supera los registros negativos ante el Oporto (5-1) y la Roma (0-4) para convertirse en la más contundente derrota del Villarreal Europa.

Pero el dato es tan contundente que va mucho más allá. Iguala su peor derrota como local en toda su historia, un resultado que se remontaba a 1995, cuando cayó ante el Hércules en Segunda División por idéntico resultado.

El equipo de Iñigo Pérez vivió una auténtica pesadilla ante el vigente campeón de Europa. El PSG necesitó apenas 17 minutos para colocar un contundente 0-4 en el marcador, con los goles de Joao Neves, Doué, Mayulu y Fabián Ruiz. El propio internacional español volvió a marcar en la segunda mitad y David Boly cerró la goleada con el definitivo 0-6.

El resultado rompe todos los precedentes negativos del Villarreal en Europa. Hasta ahora, la derrota más amplia había sido el 5-1 encajado ante el Oporto en la ida de las semifinales de la Europa League de la temporada 2010-11. También había dejado huella el 0-4 frente a la Roma en febrero de 2017, en los dieciseisavos de final de la misma competición.

La destitución de Fidel Uriarte

Plantilla de la temporada 95/96 | Villarreal CF

Para encontrar un precedente de semejante magnitud en casa hay que viajar hasta el 28 de octubre de 1995. Aquel día, el Villarreal perdió también por 0-6 ante el Hércules, en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de Segunda División de la temporada 1995-96. Aquel resultado supuso la destitución del técnico Fidel Uriarte. Casi 31 años después, el PSG ha igualado aquel registro que permanecía como el mayor castigo recibido por el equipo amarillo ante su público.

Más de 30 años después, el Villarreal vivió una noche para olvidar que deja una cicatriz estadística difícil de borrar.