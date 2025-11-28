Pablo Hernández: "Ya veremos en Navidad por lo que podemos luchar"

El Castellón pasa por su mejor momento tras la última racha de victorias y después de encaramarse en la última jornada a los puestos de playoff. Es por ello que parte de la afición albinegra hace cábalas respecto a las opciones de su equipo antes de medirse a uno de los grandes de la categoría como es la UD Las Palmas. Pero el técnico, Pablo Hernández, gran artífice del actual momento, aplaza dicho debate hasta, mínimo, el parón navideño.

No mira la tabla: "Solo pienso en Las Palmas. Es un momento importante de la temporada. Antes del parón, más allá de la posición, es importante hacer buenos partidos y seguir con las sensaciones que tenemos. No podemos pensar que si estamos en play-off... porque está todo tan apretado que no creo que sea lo más idóneo ahora pensar en la posición, sino pensar en ganar el próximo partido. Luego en el parón (de Navidad) veremos dónde estamos y en lo que podemos luchar".

Ganar a los de arriba: ""Es verdad que con los que están arriba no hemos conseguido ganar, pero contra el Burgos y el Almería hicimos buenos partidos y tuvimos nuestras opciones, pero no acertamos cara a puerta. Ahora vienen dos test importantes, pero en nuestra cabeza solo está Las Palmas. Sabiendo la dificultad, confiamos en nuestras opciones".

Ganar la posesión: "En algunos aspectos son parecidos (al Andorra), de intentar atraer la presión del rival para después atacar. Hemos demostrado que estamos preparados ese tipo de partidos. Nos gusta tener el balón, sobre todo cerca de la portería rival. Habrá momentos, como en Andorra, que no tendremos el balón y tenemos que estar preparados para defender bien. No vamos a renunciar a nuestro estilo"