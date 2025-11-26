CD Castellón: Alberto apuesta por mantener "los pies en en el suelo"

El Castellón de Pablo Hernández ha desatado la ilusión entre sus aficionados a base de resultados y buen fútbol. La racha de victorias desde la llegada del castellonense a la banca de Castalia, ha hecho que el conjunto albinegro alcance puestos de promoción de ascenso y que muchos crean en las opciones de su equipo para una temporada histórica.

Pero pese a ese gran momento de forma, en el seno del vestuario albinegro prefieren mantener la cautela, sabedores de que la situación puede virar en una categoría tan competida como es la segunda división. Uno de los pesos pesados del vestuario, Alberto Jiménez, expresa dicho sentir: “Estamos contentos con los puntos que hemos sacado, pero tenemos los pies en el suelo. Sabemos que la Segunda División es complicada y hay que ir partido a partido”.

Con todo la realidad es que los dos próximos partidos pueden ser vistos como una prueba para ver si el conjunto castellonense están en condiciones de pelear con los mejores. Este sábado recibirá en el SkyFi Castalia a la UD Las Palmas. Una jornada después visitará en Riazor al Deportivo, actual líder. Una situación que no cambia el pensamiento del central canario: “No hay que pensar como si fueran dos finales. Son tres puntos más y hay que tener calma. Estamos sextos pero también cerca del descenso y no podemos bajar el nivel porque la Segunda División es difícil”

Alberto: "La UD es un equipo al que le gusta salir desde atrás jugando, tiene jugadores de mucha calidad y vienen de estar en Primera"

Tras su gran gol en Andorra, el defensa se refirió al próximo rival en visitar Castalia, la UD Las Palmas: “He visto varios partidos de ellos porque me gusta ver partidos de Primera y Segunda. Es un equipo al que le gusta salir desde atrás jugando, tiene jugadores de mucha calidad y vienen de estar en Primera. Estamos estudiándolos con el míster, viendo vídeos. Nosotros estamos en una buena dinámica y hay que hacer nuestro juego, vamos a plantarles cara”