Nieto, golpe de efecto albinegro tras la salida de Cipenga

El CD Castellón ya ha encontrado sustituto para la marcha de Brian Cipenga. Al menos en cuanto golpe de efecto se refiere tras la marcha del congoleño. El conjunto albinegro ha confirmado el regreso de Juanjo Nieto, lateral derecho formado en la cantera orellut, que aterriza en Castalia tras finalizar su etapa en el Celje de Eslovenia. El defensa llega libre y ha firmado un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2029.

Con esta incorporación, el equipo castellonense cubre una de las posiciones que más necesitaba reforzar. Durante la pasada campaña, Jeremy Mellot fue el único lateral derecho específico de la plantilla, por lo que la llegada de Nieto aporta competencia y una alternativa natural para esa demarcación.

Además de su experiencia, el nuevo fichaje aporta un fuerte componente sentimental, ya que siempre ha manifestado su vínculo con el Castellón. "Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Siempre quise volver a mi casa y ahora siento una felicidad inmensa. Aún me cuesta creer que voy a defender los colores del club de mi vida, en mi ciudad y en mi estadio", expresó el futbolista a los canales oficiales de la entidad.

La trayectoria de Juanjo Nieto comenzó precisamente en la cantera albinegra, donde llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2012/13, cuando el Castellón militaba en Tercera División. Posteriormente puso rumbo al Valladolid Promesas, con el que logró el ascenso a Segunda B antes de continuar su carrera en Atlético Baleares y el filial del Mallorca.

En el conjunto bermellón dio el salto al primer equipo y debutó en Segunda División durante la campaña 2016/17. Más adelante defendió la camiseta del Hércules antes de consolidarse en el fútbol profesional con etapas en Oviedo, Almería y Huesca.

En su palmarés acumula 122 encuentros en Segunda División, además de 87 partidos en la máxima categoría del fútbol esloveno, donde firmó un balance de ocho goles y siete asistencias. Ahora regresa a Castellón para afrontar una nueva etapa en el club donde dio sus primeros pasos como futbolista.