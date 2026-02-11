Moleiro, tras la estela de Riquelme

Alberto Moleiro firmó este lunes otro encuentro sobresaliente ante el Espanyol. El canario sumó un nuevo gol y otra asistencia para un catálogo que no para de crecer con el paso de las jornadas. Tanto que, a este ritmo, amenaza con convertirse en uno de los centrocampistas con mejores números en la historia del Villarreal.

Hasta la fecha el tinerfeño firma ya nueve goles en el campeonato liguero. Una cifra tan sólo superada por seis futbolistas, que en la gran mayoría de los casos, se trata de delanteros cuya especialidad es precisamente el gol. En el caso del canario, mejora las estadísticas de jugadores que actúan en su puesto, caso de Raphinha, Antony o Vinicius. Todos ellos futbolistas cuyo valor de mercado es de muchos millones de euros y que, por edad, están más asentados en la élite.

Lo cierto es que la temporada del canario, con tan sólo 22 años y con 16 jornadas todavía por delante, le catapulta como uno de los mejores centrocampistas ofensivos en la historia del club de La Plana. Y eso que la nómina cuenta con nombres de talla mundial como Juan Román Riquelme, Santi Cazorla o Robert Pires, por citar algunos ejemplos. El genio argentino, con 15 y 12 tantos respectivamente en las temporadas 2004-05 y 2005-06, encabeza dicho ranking. Posteriormente, Santi Cazorla, con 11 tantos en la temporada 2019-20, es quien le va a la zaga.

Iguala los goles del italiano Soriano

De momento, Moleiro iguala los nueve goles del italiano Roberto Soriano en la campaña 2016-17 y, en caso de mantener su actual ritmo, amenaza con acercarse a las cifras de Riquelme. Palabras mayores tratándose del, seguramente, mejor jugador en la historia del Villarreal.

Cuestionado por su momento de forma y ante la posibilidad de luchar por un puesto en la selección, el futbolista amarillo prefería mantenerse en un plano discreto tras su partido ante el Espanyol: “Recibo esos elogios muy bien y me agrada que se hable bien de mí. Eso significa que estoy haciendo un buen trabajo en el campo. No me marco objetivos tampoco. Estoy centrado aquí y en el equipo”, afirmaba. Pero lo cierto es que, con el actual nivel, el debate sobre su inclusión para la próxima lista mundialista, está sobre la mesa.