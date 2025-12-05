Marcelino: "No somos candidatos al título"

- Poco tiempo para recuperar: "Ya sabíamos ambos horarios con antelación y la competición nos exige esto. También es cierto que tenemos partido de Champions el miércoles. Nos tocó este horario. Los equipos de Champions normalmente juegan el sábado. Lo aceptamos y a jugar. Jugamos una prórroga que no teníamos pensado, y jugamos fuera, sea o no sea tiempo suficiente, tiene que afrontarse. No hay excusas. Afrontar el partido con el ánimo de ganar y sabiendo de la dificultad”.
- Clasificación apretada: “Aquí hay tres candidatos al título los últimos años. Estamos aguantando 14 jornadas en esa disputa y veremos cuántas más somos capaces de aguantar, porque eso significará el nivel al que compite el equipo, y el objetivo de volver a jugar Champions, estará menos lejos. Pero luego se imponen los argumentos de los grandes. En este siglo, salvo los títulos del Valencia, siempre son Barça, Madrid y, dos, al Atlético de Madrid. Eso indica quienes son los candidatos”.
En este siglo, salvo los títulos del Valencia, siempre son Barça, Madrid y, dos, al Atlético de Madrid. Eso indica quienes son los candidatos
- Problemas físicos tras la Copa: “Veremos a ver las dudas que tenemos. Creo que Mou y Gerard van a ser baja, muy posiblemente. Thomas puede que también. Ahí nos estamos moviendo. Veremos cómo finaliza el entrenamiento de hoy. Gerard creemos que es una lesión, más o menos, recurrente, pero a la vez que es menor”.
- Partido que espera ante el Getafe: “Sabemos cómo va a ser. El Getafe te obliga a jugar a ritmo muy alto cuando el balón está en juego y nos tenemos que adaptar. Es un equipo muy incómodo, juego directo, domina la segunda jugada, en campo contrario circulan rápido para finalizar acciones tanto por dentro como por fuera, muy peligroso en jugadas de estrategia. Defensivamente tiene un bloque medio, con presión adelantada, que permite al rival muy poco. Calculamos un partido muy difícil, a la vez que igualado, y el equipo que tenga precisión y sea certero en la portería rival, ganará. A ver si somos capaces de volver a dejar la portería a cero. E intentar siempre atacar, que es nuestro gen. Nosotros siempre intentamos atacar, con más o menos pases. Jugamos en nuestro campo, que, con la ayuda del público, nos ayude a sumar tres puntos muy importantes. El partido va a ser largo, vamos a tener que tener paciencia y no va a haber una idea clara”
Veremos cómo finaliza el entrenamiento de hoy. Gerard creemos que es una lesión, más o menos, recurrente, pero a la vez que es menor”
- Ser el tercer mejor equipo de LaLiga en año natural: "Primero hay que serlo. De momento no lo somos. Hay que sumar esos puntos y yo soy más de presente que de pasado. Si durante tanto tiempo sumas tanto es una evidencia del nivel del equipo. Y aunque se nos han ido jugadores importantes, a nivel ofensivo, el equipo sigue siendo muy competitivo. El año pasado sumamos 40 puntos en la segunda vuelta, y ahora llevamos 32, pero esperamos sumar más. Partido a partido, nuestra ilusión es ganar. Ahora nos toca liga, en 5 días tenemos Champions y queremos ganar ese primer partido. El equipo está en buena dinámica. Es un equipo que trabaja, que se esfuerza, que está unido. El dato es extraordinario y tiene un significado mayúsculo. Hay que trabajar siempre con humildad y con la idea de mejorar. Si hemos hecho esto hasta ahora, pero siempre hay que mejorar”.
- Duelo con Bordalás: “Tenemos que estar satisfechos los dos. Cada vez que nos enfrentamos, es que estamos trabajando, e ilusionados y satisfechos con nuestro trabajo. En su momento tuvimos un desencuentro, totalmente solucionado, pero ahora juegan nuestros respectivos equipos. Buscamos el máximo rendimiento posible. Ambos tanto en nuestra primera etapa como en la segunda, cada uno en un club. Sabemos que, en los 90 minutos, para ambos equipos va a ser difícil contrarrestar al otro. Jugamos aquí en nuestro estadio, y tras dos empates en las dos últimas temporadas, a ver si a la tercera va la vencida”.