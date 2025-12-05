El Villarreal vuelve a perder a Gerard para los próximos partidos

La alegría por el gran momento de Gerard Moreno no ha durado demasiado en el Villarreal. Desgraciadamente la realidad se ha impuesto y los problemas con las lesiones del delantero catalán le han vuelto a dejar fuera del equipo para las próximas jornadas. Sin parte médico que informe del alcance de la lesión, el propio Marcelino fue el encargado de anunciar que el futbolista será baja para recibir mañana al Getafe en La Cerámica. Gerard ya no viajó con el equipo el pasado martes para disputar la eliminatoria copera ante el CD Antoniano. Antes, ante La Real Sociedad y en la última jornada liguera , fue sustituido en el minuto 68 de partido

Sin confirmación por parte del club de si la nueva lesión del futbolista vuelve a ser muscular, todo hace indicar que así es a tenor de las palabras de Marcelino quien la definió como “recurrente aunque no muy grave”. La lesión del catalán llega justo cuando estaba alcanzado un buen estado de forma y tras anotar cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas que colaboraron activamente en las victorias amarillas.

La importancia de Gerard para el conjunto castellonense está fuera de toda duda. El futbolista se perderá también el decisivo partido del próximo martes ante el Copenhague en Champions, donde los azulejeros apurarán sus últimas opciones de superar la liguilla .

La suya no será la única baja que sufra e Villarreal para recibir mañana al Getafe, toda vez que Marcelino ha confirmado la ausencia del uruguayo Santiago Mouriño. Además tampoco es segura la presencia del ghanés Thomas Partey tras finalizar con molestias el partido copero ante el CD Antoniano