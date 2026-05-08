Marcelino: "No coincidíamos con el club pero no hay nada que reprochar"

Marcelino ofreció su primera comparecencia pública tras hacerse oficial que no seguirá la próxima temporada. El técnico confirmó que la discrepancia en torno a la duración del nuevo contrato fue lo que motivó la decisión final por parte de ambas partes. El asturiano espera rubricar su etapa con la tercera posición.

Sobre la no continuidad: “Lo llevo perfectamente. La decisión la tomamos en diciembre o enero. Hemos intentado y logrado mantener la máxima discreción, porque era beneficioso para el equipo y para lograr ese éxito histórico de conseguir la segunda Champions consecutiva. Mi agradecimiento a todos. Vinimos en una situación complicada y hemos cumplido con esa confianza que nos han dado los dirigentes. Me voy con el corazón lleno por el trato recibido por los dirigentes, empleados, afición y por los jugadores. Muy orgullosos de esta etapa, de esta maravillosa y exitosa etapa y cómo finaliza, de la forma más cordial por todas las partes, que era uno de los propósitos con los que llegamos".

Respuesta del vestuario: “Había una parte que desde diciembre/enero sabía la situación, aunque una parte también tendría la esperanza de que se pudiera modificar esa situación inicial. Hemos sido tremendamente respetuosos todos y no es sencillo mantener esa discreción. Otros no lo sabían, pero estoy muy agradecido en el respeto que en esta plantilla ha tenido, aun sabiendo que ya no teníamos esa máxima autoridad, y nos han respetado en todas las decisiones, ene le trabajo, en la idea ganadora. La situación es más compleja de llevar, pero por eso tiene más valor lo logrado. Agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores que han sabido estar. Hemos visto en otros equipos lo que pasa en estas situaciones, lo estamos viendo esta temporada. Tremendamente orgulloso de esta plantilla por todo lo conseguido y porque como se levantaron de los mazazos de La Champions y lograrlo logrado”.

Su decisión de no seguir: “Es muy sencillo. El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. El club siempre nos planteaba un año y nosotros contemplábamos un mínimo de dos. Hubo un tiempo que se establecieron conversaciones, pero cuando se vio que las decisiones eran las de partida, se tomó la decisión. No hay nada que reprochar, solo agradecimiento de dejarnos trabajar con libertad, tanto Fernando Roig como Fernando Roig hijo. Siempre nos dieron su apoyo, su amistad y libertad para trabajar. Sí que me gustaría aclarar yo no he pedido ni dinero, ni es un tema poder, de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad, no ha sido un tema de proyecto. Todo es un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, posiciones y desde la cordialidad absoluta, no ha habido nada más. El que diga otra cosa miente”.

¿Su club más importante?:“Posiblemente sí. El más siempre ha sido el Sporting, porque entré con 13 años hasta los 21. Pasé por todas las etapas. Cumplí el sueño de mi vida de jugar en Primera. E inicié mi trayectoria como entrenador en el Sporting. Pero no cabe duda que aquí fueron 7 temporadas, muchos días, muchas jornadas. Afortunadamente mucho más ganar que perder. Y se me ha tratado con mucho cariño. La afición siempre le estaré agradecida. El otro día el final fue muy emotivo para mí. Aquí he tenido dos compañeros con los que he tenido una relación muy estrecha”.

Sobre su futuro: “Preparar el partido contra el Mallorca para ir a ganar y luego ya se verá. Estoy en una situación de mi vida en la que puedo elegir, no será el futuro que más me gustaría a mí, pero elegiremos de entre las opciones que tengamos. Para mí es mucho más difícil elegir que entrenar. Entrenando disfruto, pero elegir cuando no estás entrenando, la paciencia y el análisis son dos valores que no debo olvidar, porque cuando no les di importancia me olvidé. Estamos en un momento de nuestra trayectoria donde sí podemos tener esa pausa y esa paciencia. Igual que no nos equivocamos al venir aquí, al Villarreal, espero no equivocarme en la próxima. Llevamos 13 años donde el éxito nos ha perseguido, y queremos seguir en situaciones favorables”.

Con que se queda de estos años: “De la primera etapa con el ascenso. Era una necesidad, una obligación que aumentaba la dificultad. Me acuerdo de los partidos de Murcia, del Miniestadi y del partido aquí ante el Almería. En un año fuimos a Europa y acabamos llegando a Champions en cuatro años. Y tras la vuelta todo ha ido mejor de lo esperado, es como para estar orgulloso, pero me quedaría con el ascenso”

No son jueces del descenso: “Cada cual se juez de si mismo. Cada uno tiene 28 jornadas para cumplir sus objetivos. Somos profesionales y queremos ganar. Estamos en una posición privilegiada y queremos seguir estando. Fuera de casa no está costando un poco más pero en las dos últimas visitas hemos ganado y empatado. Vamos a Mallorca aganar para confirmar la tercera posición. Hemos entrenado manteniendo el rigor, hemos dado el tiempo de descanso que hemos considerado porque planificamos nosotros nuestro trabajo, no tiene nadie que decirnos como hacerlo. Hemos descansado tres días porque así lo hemos decidido conjuntamente y entrenaremos cuatro, los mismos que para el partido precedente. Consiste en competir y respectar lo que cada entrenador hace con su trabajo

Entrenadores españoles en finales: “Es una gran satisfacción porque estamos bien representados y preparados. Que haya dos en la final de la Champions es para estar orgullosos, y que uno sea asturiano como yo y al que conozco y deseo todo lo mejor. Tambien felicitamos al Rayo y a Íñigo por la final de la Conference. Y de Emery diría que va a ganar la Europa League, al rival le diría que no se presente porque ahí está su trayectoria.”