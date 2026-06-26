Gerard Pusó toma el mando del Servigroup Peñíscola

El Servigroup Peñíscola ya tiene nuevo líder para su banquillo. Gerard Pusó será el encargado de dirigir al primer equipo después de que el club haya apostado por la continuidad del proyecto tras la salida de Santi Valladares, quien cerró una brillante etapa de cinco temporadas al frente del conjunto castellonense.

El técnico catalán, nacido en Callús (Barcelona) en 1991, da el salto al puesto de primer entrenador después de ejercer durante las últimas cuatro campañas como mano derecha de Valladares. Será su estreno como máximo responsable en la élite del fútbol sala español.

Pusó inició su carrera en la cantera del Manresa, donde combinó las funciones de entrenador con las de jugador del primer equipo, entonces en Segunda B. Además, desempeñó el cargo de coordinador de la base del club antes de incorporarse a la Federación Catalana de Fútbol, donde dirigió a diferentes selecciones autonómicas y conquistó cinco Campeonatos de España.

En el verano de 2022 llegó al Servigroup Peñíscola para integrarse en el cuerpo técnico de Santi Valladares. Desde entonces, ambos formaron una de las parejas técnicas más exitosas del fútbol sala nacional, con Pusó desempeñando un papel clave en el crecimiento deportivo del equipo.

Durante ese periodo, el conjunto peñiscolano firmó la etapa más brillante de su historia, logrando el ascenso a Primera División en 2023, tres presencias consecutivas en las semifinales de la Copa del Rey, el liderato de la fase regular de la temporada 2024/25 y, como gran hito, la conquista de la Copa de España de 2025.

Con este movimiento, el Servigroup Peñíscola apuesta por mantener la línea de trabajo que le ha permitido consolidarse entre los equipos más competitivos del fútbol sala español. El club confía en que la promoción de Gerard Pusó sirva para dar continuidad a un proyecto ambicioso y seguir haciendo disfrutar a su afición con un equipo capaz de pelear por los