Se comprime la pelea por Europa

Los azulejeros vieron como volaba un punto que tenían en su zurrón prácticamente sobre la hora en el partido que disputaron este fin de semana en el Sánchez Pizjuán. Un tanto en el tiempo de descuento en un córner que remató En-Nesiry privaba a los castelloneses de reengancharse a la pelea por las plazas de Liga de Campeones al margen del golpe anímico que supuso.

De esta forma el equipo entrando por Quique Setién desperdiciaba la oportunidad de aventajar a una Real Sociedad que perdía su partido este fin de semana, toda vez que veía como la Real Sociedad, que remontaba ante el Rayo Vallecano, aumentaba la diferencia en dos puntos más para que vuelva a ser de siete puntos .

Pero el mayor de los males clasificatorios no pasas precisamente por la desventaja con los txuri urdines o los béticos, si no por le hecho de que el Athlétic se acerque por detrás atan sólo punto. Y en ese sentido los bilbaínos amenazan con dejar sin plaza europea a los amarillos si no remontan el vuelo

Semana clave en casa

Villarreal CF | Villarreal CF

La semana se presenta poco menos que decisiva a la hora de calibrar las alternativas europeas de los amarillos. Y, más que nunca, la fortaleza como locales será decisiva. No en vano los castellonenses afrontan en el corto intervalo de tres días dos partidos en La Cerámica.

Este próximo jueves reciben la visita del Espanyol de Barcelona, rival que trata de eludir las plazas de descenso. Y, sin demasiado tiempo para el descanso, el domingo harán lo propio con el Celta de Vigo. Cabe recordar que este martes hay un enfrentamiento directo entre el Betis y la Real Sociedad, por lo que se presenta una nueva oportunidad que no deben fallar los castellonenses de sacar tajada