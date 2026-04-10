Una catedral maldita para el Villarreal

San Mamés vuelve a cruzarse en el camino del Villarreal CF justo en un momento de la temporada en el que amarillos les cuesta ganar lejos de La Cerámica. Y los precedentes no invitan precisamente al optimismo. El conjunto amarillo visita este domingo el feudo del Athletic Club con la intención de romper una de esas dinámicas que pesan, y mucho, en la memoria reciente de LaLiga.

El balance histórico en Liga en San Mamés es claro: 25 visitas, con 11 victorias locales, 8 empates y apenas 6 triunfos visitantes. Unos números que reflejan la dificultad que entraña siempre el estadio rojiblanco, donde el Villarreal solo ha conseguido imponerse en una de cada cuatro ocasiones.

Pero si el histórico ya es exigente, la tendencia reciente lo es aún más. El equipo castellonense sólo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos 13 partidos ligueros en Bilbao. Una racha que incluye 7 derrotas y 5 empates, confirmando que San Mamés se ha convertido en un auténtico muro para los amarillos.

Para encontrar la última gran alegría visitante hay que remontarse a la temporada 2018-19, cuando el Villarreal sorprendió con un contundente 0-3. Desde entonces, los resultados han vuelto a sonreír al Athletic, que ha impuesto su ley en la mayoría de enfrentamientos recientes, incluyendo victorias por 2-0, 1-0 o 2-1, además de algún empate aislado.

Con este contexto, el duelo de este domingo llega cargado de historia en la denominada jornada retro de LaLiga. El Villarreal buscará cambiar el guion en uno de los campos más exigentes del campeonato, mientras que el Athletic tratará de prolongar una racha que convierte San Mamés en un fortín casi inexpugnable para los amarillos.