"Cannoniere" Brignani

Fabrizzo Brignani se ha destapado como un recurso ofensivo más que valido para el Castellón de Pablo Hernández. El poderoso central italiano volvió a demostrar este pasada jornada ante el Granada que, al margen de sus dotes defensivas, puede aportar mucho al juego ofensivo del equipo en una faceta tan decisiva como es la estrategia. Y es que, antes los nazaríes, anotó el que es su quinto tanto de la temporada.

Con su gol, el defensa de Asola se convierte en el defensa central más goleador de la Liga Hypermotion con un total de cinco anotaciones. De esta forma supera los cuatro tantos de jugadores como Clemente (UD Las Palmas) y Arbilla (Eibar) para erigirse en el "pichichi" de los defensas centrales de LaLiga.

El ex del Mantova, que ya demostró su capacidad en la serie C italiana al anotar 9 tantos en la temporada 23/24, se convierte en el tercer goleador de los de La Plana con los mismo tantos que con Isra Suero y Brian Cipenga. Una estadística en la que tan sólo es superado Álex Calatrava, con ocho, y Ousmane Camara, con diez goles.