Un gran Amics se gana el derecho a soñar con el ascenso

En el momento clave de la temporada, el Amics Castello ha sido capaz de alcanzar su mejor versión. Y ese objetivo, tan fácil de marcarse como idóneo como difícil de conseguir en la realidad, es el que perseguía su técnico José Luis Pichel desde que tomara las riendas de equipo a principio de temporada. Las dos victorias ante sus dos principales rivales directos, Sant Antoni y Albacete, así como la racha de seis consecutivas, así lo confirman.

Si una semana antes los de capital de La Plana ya habían dado un golpe sobre la mesa con su victoria frente al San Antoni, esta quedó refrendada con su exhibición en Albacete. En su visita a la cancha del tercer clasificado y merced a un último cuarto pletórico, lograron una apabullante victoria por 28 puntos (45-73) que demuestra su extraordinario momento de forma.

De esta forma, y a falta de tan sólo dos jornadas para el cierre de la temporada regular, mantienen el liderato con un partido de ventaja ante el equipo ibicenco, con el agravante de tener el basquet average perdido, por lo que no pueden permitirse ningún tropiezo. El próximo domingo vivirán un intenso derbi provincial con la visita de un exigido Benicarló al Ciutat. Posteriormente, visitarán el Pla de L´arc para medirse al Llíria y cerrar la liga.

Cabe recordar que los campeones de grupo disputarán entre ellos una eliminatoria final a doble partido y que el ganador de esta eliminatoria asciende directamente a la Primera FEB , además de proclamarse campeón. El equipo que pierde esta final se reengancha a los Playoffs en la segunda ronda, por lo que tiene una segunda oportunidad para lograr el objetivo.