El Castellón reacciona a tiempo y se sube al tren del ascenso

El CD Castellón ganó al Granada en Castalia (3-2) para confirmar que ha salido del bache que le mantuvo durante seis jornadas consecutivas sin ser capaz de sumar los tres puntos en ninguna de ellas. Una reacción que le ha llevado a encadenar seis puntos consecutivos en una semana y que le sirven para mantenerse con opciones de pelear por todo esta temporada.

La mejora experimentada ante el Almería el pasado miércoles en Castalia, tuvo su continuidad en el duelo de esta pasada jornada ante lo nazaríes. Un partido vibrante en el que, sin llegar a tener el control que sí mostraron ante lo almerienses, los albinegros fueron lo suficientemente superiores como para que los puntos no se marchasen lejos de la capital de La Plana.

"No ha sido uno de nuestros mejores partidos, pero ha sido serio. Les hemos permitido meterse en el encuentro en los pocos errores que hemos cometido con el 1-0 y el 3-1 y son cosas que tenemos que mejorar. Pero es un gran triunfo. Esperaba que fuese un partido más difícil que el del Almería", comentó Pablo Hernández al final del mismo.

Con estas victoria los albinegros son quintos con 57 puntos en mitad de un cuádruple empate con la UD Las Palmas, Burgos y Málaga. Por delante, Almería con 61 puntos y Racing de Santander, con 62 , marcan el ascenso directo.

A falta de ocho jornadas el Castellón se sube de nuevo al tren del ascenso y mantiene opciones de pelear por todo, incluso por la posibilidad de un ascenso directo que parecía poco menos que descartado hace poco más de una semana entre la hinchada castellonense. 24 puntos en juego donde aquellos equipos que se muestren más contundentes, se llevarán el premio gordo de ascenso o de la disputa del playoff.