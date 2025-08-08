El Castellón ultima el fichaje de Tincho Conde, lateral del Celta

El Castellón continúa perfilando su plantilla para afrontar con garantías la nueva temporada en Segunda División y parece tener cerrada la incorporación de Martín 'Tincho' Conde, procedente del filial del Celta de Vigo. El conjunto albinegro ha apostado firmemente por el lateral izquierdo ourensano, ofreciendo cerca de 300.000 euros para hacerse con sus derechos, según han reportado medios gallegos. El jugador también ha suscitado el interés de otros clubes, como Andorra o Mirandés.

Aunque Conde había iniciado la pretemporada con el primer equipo del Celta, finalmente no parece entrar en los planes inmediatos de Claudio Giráldez, lo que le abre la puerta de salida. El técnico celeste prefería una cesión a otro equipo de la categoría, pero la oferta en firme del Castellón, tanto deportiva como económica, puede decantar la balanza.

Conde, de 22 años, deja el Celta con 83 partidos disputados en Primera Federación, 6 goles y 7 asistencias. En Castellón ven en él un jugador con proyección y presente, que puede aportar en el carril zurdo desde el primer momento. Firmaría por cuatro temporadas.