El Villarreal no levanta cabeza a domicilio

El Villarreal demostró en Girona que pasa por un bache de fútbol y de resultados cuando viaja lejos de La Cerámica. Los amarillos, que siguen sin ganar de visitantes en esta segunda vuelta, firmaron una más que discreta actuación en la que apenas inquietaron la portería rival.

La realidad es que la discreta actuación en Montilivi no es un hecho aislado, sino más bien de un reflejo de muchos de los partidos que los castellonenses han jugado fuera de su estadio esta temporada independientemente del resultado final. Sin marcharse demasiado atrás y en algunos de los precedentes más cercanos, caso de las visitas a Alavés o el Levante, lograron mejores resultados sin ser acreedores a ellos en función de juego realizado.

Desde que comenzó la segunda vuelta, el equipo entrenado por Marcelino ha disputado un total de siete encuentros a domicilio. No obstante, el que disputaron en el Ciutat de València ante el Levante correspondía al partido aplazado en la primera vuelta. Y precisamente ese es el único en el que los castellonenses han sido capaces de lograr los tres puntos, por lo que, siendo estrictos con el calendario, todavía no conocen la victoria lejos de La Cerámica en esta fase del campeonato.

Al margen del duelo levantino, el Villarreal ha perdido en los campos del Betis (2-0), del Getafe (2-1) del FC Barcelona (4-1) y ahora del Girona (1-0), mientras que empató en El Sadar ante Osasuna (2-2) y Alavés (1-1). Más allá de los resultados, encuentros en el que los amarillos no se mostraron superiores por juego ni por sensaciones a ningún rival.

Pese a que los de La Plana mantiene su privilegiada tercera posición en la tabla, las dos próximas jornada vuelven a jugar de forma consecutiva lejos de Vila-real para visitar al Athletic club y al Oviedo. Partidos en los que tratarán de romper esta pésima din´smica como visitantes.