Esto es lo que dice la psicología sobre las personas que aman su jubilación

La jubilación es, probablemente, el momento más esperado para muchas personas. Después de pasar toda la vida trabajando, llega el momento de disfrutar de la vida sin agobios. Si bien, según la psicología, las personas que realmente disfrutan de su jubilación son aquellas que disfrutaban de su trabajo, pero nunca se dejaron definir por él.

¿Qué significa esto? Cuando alguien te pregunta "a qué te dedicas", la tendencia es responder "soy" en lugar de "trabajo como". "Es un reflejo de lo profundamente que hemos entrelazado nuestras carreras con nuestro sentido de identidad", ha expuesto Farley Legerwood, un jubilado que descubrió, tras jubilarse anticipadamente con 62 años, su verdadera vocación: ayudar a los demás a entender qué les preocupa.

Tras leer un estudio de Daniel Jolles, Verónica M. Lamarche, Jonathan J. Rolison y Marie Juanchich, que descubrieron que la jubilación es "un proceso psicosocial de transición identitaria y búsqueda de sentido". Legerwood se ha dado cuenta por experiencias cercanas de que algunas personas, tras pasar 40 años de su vida trabajando en una misma profesión, no saben quiénes son.

Entender cuál es tu rol en el trabajo, pero sin dejarte definir por él

Sin embargo, quienes disfrutaron "de verdad" de su trabajo, sin dejarse consumir por él, son los que realmente viven la jubilación como "el mejor momento de sus vidas". Los jubilados felices son aquellos que, mientras trabajaban, les gustaba lo que hacían, pero fuera de su rol en la empresa tenían hobbies que nada tenían que ver con sus funciones.

La clave, según los investigadores, es entender cuál es tu rol profesional, pero sin dejar que se "trague" quién eres en realidad, comprender que el trabajo solo es una parte de una vida mucho más amplia y con muchos más frentes.

Asimismo, Legerwood ha explicado que un paro cardíaco a los 58 años le hizo darse cuenta de todo lo que se había perdido por pensar solo en el trabajo. "Había estado tan ocupado con mi trabajo que me había olvidado de ser marido, padre, amigo y, simplemente… yo mismo".

Entender que el trabajo es un capítulo de tu vida, no la historia entera

Por eso, es clave construir una identidad más allá de un perfil de Linkedin, pensar en tus aficiones, tus gustos, lo que te motiva más allá del trabajo. Según diversos estudios, las personas que planifican y se dedican de manera activa a actividades significativas como o el voluntariado o el desarrollo de aficiones, experimentan una mayor satisfacción.

También hay casos de personas que trabajan aun estando jubilados, pero ¿cómo es posible si durante los años que han tenido que hacerlo no les gustaba? La clave está en que "eligen trabajar porque quieren, no porque necesiten demostrar algo o porque no sepan qué más hacer con sus vidas. Su trabajo está al servicio de su vida".

Por eso, el secreto para disfrutar de la jubilación se construye durante el trabajo, pero entendiendo que es solo un capítulo de tu vida y no tu vida entera. En palabras del psicólogo Robert Kraft, "cuando ya has encontrado un sentido más allá de tu cargo profesional, esa transición se convierte en una oportunidad, no en una crisis".