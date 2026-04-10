Rubén Amón, sobre la misión Artemis II: "Trump va a presumir como nadie de la proeza, aunque ha reducido el presupuesto de la NASA"

A las 20:07 del este estadounidense o 17:07 de la costa oeste (hora del Pacífico) —esto es, las 02:07 en la España peninsular y Baleares— tendrá lugar, según las previsiones de la NASA, el amerizaje de la nave Orion frente a la costa de San Diego, California.

Diez días de misión espacial

Ese hito marcará el final de diez días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

La nave Orión se encuentra a menos de 240.000 kilómetros de la Tierra, hacia donde se dirige a unos 4.450 kilómetros por hora.

De cara a la entrada en la atmósfera terrestre, que comienza con el desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudiarán los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversarán con el equipo de control de vuelo, según la NASA.

La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando entre en la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

Trump va a presumir como nadie de la proeza

El periodista Rubén Amón ha comentado en la tertulia de Más de uno que, aunque la NASA ha sido objeto de una reducción presupuestaria por parte de Trump, será él el que más presuma de la proeza de la misión Artemis II.

"La NASA tiene el 25% de presupuesto menos y la reducción a la mitad de las expectativas de investigación", ha asegurado.

Además, se pregunta cómo se está viviendo esa restricción al tiempo que Trump va a presumir como nadie: "El otro día dijo que el siguiente paso era Marte y que no sabía si iba a poder ver la misión, como si estuviera proyectándose con 30 años de gobierno de EEUU".