Comienzan los preparativos para el amerizaje de Artemis II: los astronautas vuelven a la Tierra diez días después

La misión Artemis II está a punto de llegar a su fin. Tras su despegue el pasado 8 de abril y la vuelta alrededor de la cara oculta de la Luna, la nave Orión ya ha iniciado los preparativos para el amerizaje, previsto para este sábado a las 02:07 horas (hora española, 20:02 hora de Estados Unidos).

Los astronautas, que aseguran haber visto "cosas" que ningún ser humano ha visto "jamás", han empezado a preparar la cabina de la nave Orión para asegurarse de que todo salga correctamente en el momento más crítico, el de la reentrada en la Tierra. El USS John P. Murtha, el barco que se encargará de recogerlos en el océano Pacífico, ya ha zarpado.

La vuelta a la gravedad terrestre, lo más difícil

Entre las funciones que van a realizar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentra evaluar la "intolerancia ortostática" que se emplea bajo el traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación, que les ayuda a mantener la presión arterial y la circulación cuando vuelvan a la gravedad terrestre.

Tal y como ha explicado la NASA, hay algunos astronautas que, después de pasar un tiempo prolongado sin gravedad, presentan dificultades para mantenerse en pie sin marearse o desmayarse. Por eso, el traje utiliza "compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro".

Una rueda de prensa y el control de la nave

Además, harán su serie diaria de ejercicios con volante de inercia, que, gracias a su sistema de cables, pueden hacer ejercicios aeróbicos, de remo, movimientos de resistencia, sentadillas y peso muerto.

También van a hablar con los medios de comunicación a las 21:45 horas (03:45 hora española) y una hora después tomarán el control de la nave para hacer una nueva demostración de pilotaje manual, como las que hicieron al principio de la misión. Van a guiar la nave hasta que apunte de cola al Sol con el objetivo de recopilar más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control de la nave.