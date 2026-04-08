Parejo pierde protagonismo en el Villarreal

No es habitual ver a un Villarreal sin Dani Parejo sobre el terreno de juego. Y es que si alguien ha sido sinónimo de regularidad en la Liga española durante la última década y media, ese es le propio mediocampista. El madrileño, tanto en el Valencia como en el Villarreal, ha sido santo y seña y un habitual en todas las alineaciones de los diferentes técnicos con los que ha coincidido durante este periodo. Es, justo en este momento, cuando el jugador comienza a perder un protagonismo del que hasta la fecha ha gozado.

El mediocentro no es titular desde la jornada 24, cuando el equipo amarillo cayó derrotado en el Coliseum ante el Getafe (2-1). Precisamente y hasta dicha fecha había partido de inicio de forma consecutiva desde la jornada 15, siendo un futbolista destacado en muchos de ellas. Pero desde entonces el jugador ha salido de la lista de preferencias del técnico y su participación ha sido inusualmente residual. Tanto que en las últimas seis jornadas ha acumulado tan sólo 33 minutos, y en dos de ellas ni tan siquiera ha saltado al terreno de juego.

Parejo, que la próxima semana cumplirá 37 años y que finaliza contrato el próximo mes de junio, ha participado de 24 partidos ligueros esta temporada. Habida cuenta que tan sólo quedan ocho partidos esta temporada, hay que remontarse a su primera campaña en el Valencia (temporada 11/12) para encontrar una campaña con tan poca participación tras jugar sólo 16 partidos.

Pese a ello cabe recordar que el jugador recientemente ha entrado en la historia de La Liga. El mediocentro del Villarreal ya ha alcanzado los 550 partidos en el campeonato español para convertirse en el quinto jugador de la historia de la competición con más partidos disputados.