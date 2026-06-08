CD Castellón: A por todas en Almería

Tras el empate de la ida cosechado en Castalia este pasado fin de semana, el Castellón viaja a Almería este martes con la obligación de lograr la victoria para superar la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera. Los de Pablo Hernández, pese a no lograr el resultado deseado, llegan con el convencimiento de quien fue superior durante gran parte del encuentro

Lo cierto es que el UD Almería Stadium será escenario este martes del desenlace de una semifinal que continúa completamente abierta tras el empate registrado en el encuentro de ida. El resultado concede una ligera ventaja al conjunto dirigido por Rubi, al que le basta con volver a empatar para acceder a la final. Sin embargo, Pablo Hernández confía en que el equipo andaluz presente una propuesta distinta a la mostrada en el SkyFi Castalia, donde optó por un planteamiento más conservador: "En su estadio son un equipo más fuerte y suelen asumir un papel más protagonista. No creo que salgan a especular desde el principio solo porque el empate les favorece, ya que saben que el partido podría hacerse muy largo. Nuestra mentalidad sigue siendo la misma: salimos a ganar en cualquier campo y así será también en Almería. Debemos pensar en los 90 minutos, aunque si persiste la igualdad tendremos media hora más para buscar el gol", señaló este martes el técnico .

El castellonense aseguró que el conjunto albinegro tampoco tiene previsto modificar su idea de juego. En la ida fue superior a su rival, aunque esa superioridad no se reflejó en el marcador. "El partido del otro día debe servirnos de referencia. Necesitamos repetir una actuación similar y, si es posible, mejorarla. Ese es el camino: imponer nuestro ritmo, controlar el juego y pasar mucho tiempo en campo contrario. Eso nos acercará a la victoria. Es cierto que ahora juegan en casa, arropados por su afición, y querrán demostrar que merecen el ascenso, por lo que seguramente apretarán más que en Castalia. Aun así, debemos intentar que el encuentro se parezca al del sábado", explicó Pablo Hernández, quien considera imprescindible aumentar la efectividad en ataque.

Respecto a la polémica jugada en la que el colegiado no señaló un posible penalti por un agarrón de Lopy a Lucas Alcázar, Pablo Hernández prefirió no profundizar en la cuestión. "Prefiero no hablar de los arbitrajes. Son acciones puntuales que, al revisarlas por televisión, hacen que nos preguntemos por qué unas veces se señalan y otras no. Como ocurrió con el penalti que nos pitaron en Ceuta y este, que parecía más claro y no se señaló. No quiero gastar energía en eso. Mi atención está centrada en el equipo y en el partido. Ojalá no tengamos que hablar del árbitro. Son aspectos que no podemos controlar y debemos enfocarnos en lo que depende de nosotros", comentó.