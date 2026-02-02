El Castellón sigue venciendo y convenciendo

El Castellón sigue intratable en su andadura en la Liga Hypermotion después de defender con éxito, una semana más, su posición de ascenso directo. Su víctima en esta ocasión ha sido el Andorra, que ha caído por 2-0 en el SkyFi Castalia en un partido que pudo acabar con un resultado más amplio con la gran cantidad de ocasiones que tuvo el conjunto albinegro, sobre todo en la segunda parte.

Los de Pablo Hernández se adelantaron en el marcador con un gol de Gerenabarrena con asistencia del meta Matthys, que lanzó un balón largo para la galopada del centrocampista vasco, quien batió en el mano a mano a Aron.

Ese tanto, en el minuto 28, cambio el guión de un partido que hasta ese momento estaba siendo igualado. El Castellón pasó a dominar, logrando el segundo gol en el minuto 40 por medio de Alcázar, que aprovechó un centro de Cipenga para rematar de cabeza y convertir su primer gol en el fútbol profesional.

El 2-0 se mantuvo hasta el final pese a la gran cantidad de llegadas que tuvo el Castellón. Con este triunfo, los albinegros encadenan siete jornadas ganando en casa y se mantienen segundos, a dos puntos del líder, el Racing de Santander, que perdió ante el Granada.