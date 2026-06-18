El Castellón refuerza su apuesta por Pablo Hernández con un contrato a largo plazo

El Castellón ha anunciado la renovación de Pablo Hernández hasta junio de 2029, lo que muestra la confianza que tiene depositada el club en la figura del ex futbolista internacional. La continuidad del técnico estaba muy clara por ambas partes. Solo había que reflejarla formalmente, cosa que se ha hecho una vez acabado el curso.

Hernández ha llevado al Castellón a luchar por el ascenso tras coger al equipo en zona de descenso. Con un fútbol de nivel elevado, ha conseguido levantar a los orelluts hasta llevarlos al play off, donde tuvo muy cerca la victoria frente al Almería.

Con la cuestión del entrenador ya resuelta, el club ya afronta la planificación del curso 2026/27, donde el objetivo será repetir presencia en el pelotón puntero de la clasificación.