El Castellón se pone manos a la obra con su próximo proyecto

Pasada la desilusión que supuso la derrota en Almería, el CD Castellón se ha puesto ya manos a la obra para confeccionar su próximo proyecto futbolístico. La renovación de un plantel, en el que siete jugadores acaban contrato, el futuro de su buque insignia Alex Calatrava, en el punto de mira de equipos de superior categoría, y la continuidad del técnico, Pablo Hernández, son los temas sobre la mesa de la dirigencia castellonense.

De lo que no cabe duda es de que, entre todos los temas, el más urgente es del técnico. A estas alturas ya nadie pone en duda que Pablo Hernández ha sido la gran piedra angular del crecimiento que ha experimentado el equipo desde su llegada. El técnico llegó al puesto de manera interina con el equipo luchando por eludir los puestos descenso y los ha llevado al extremo de pelear por el ascenso.

Pese a que su temporada, tanto por resultados como por propuesta de juego, no ha pasado desapercibida para equipos de superior categoría como el Elche, su primera opción es la continuidad en la que considera su casa y donde se le ofrecerá un proyecto ambicioso. Para el club sería la mejor manera de iniciar la nueva andadura de cara a sus hinchas.

Varias bajas en la plantilla

Cipenga ante el Deportivo | CD Castellón

Castellón

Brian Cipenga

Beñat Gerenabarrena

Por su partecon ely muchos de ellos apuntan a no continuar. Destacan dos que han tenido un papel protagonista esta campaña,ue no ha participado en las eliminatorias por el ascenso por estar concentrado con RD Congo para disputar el Mundial, ycuya cesión por parte del Athletic acaba con el final de la campaña. Ambos interesan al club, aunque no es la suya una continuidad sencilla.Es el mismo caso que el de Tomasso de Nipoti, que regresa a la disciplina del Atalanta, aunque ha tenido mucho menos protagonismo que su compañeros. Además de Cipenga, también acaban su contrato con el Castellón Salva Ruiz, Ronaldo Pompeu, Douglas Aurélio y Agustín Sienra.Al margen de las posibles bajas, los focos apuntan a upor el que ya se interesaron varios clubes de Primera el pasado verano. Todo hace indicar que este verano estas no tampoco van a faltar