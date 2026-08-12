CD Castellón: Barri se gana la continuidad

El CD Castellón y Diego Barri han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato, un premio al buen trabajo del centrocampista salmantino que seguirá vinculado a la entidad albinegra hasta el 30 de junio de 2028.

Diego Hernández Barriuso, «Barri» (19/09/1995, Salamanca, España), llegó al conjunto orellut en el verano de 2025 procedente de la Cultural Leonesa y se ha consolidado esta temporada como una pieza importante en la medular albinegra. Durante la campaña 2025/26 disputó 39 partidos, en los que ha anotado cuatro goles y ha repartido tres asistencias, siendo uno de los futbolistas con más presencia en el once de LaLiga Hypermotion.

Centrocampista polivalente y de gran recorrido, capaz de rendir tanto en labores de recuperación como en la creación de juego, Barri aporta solidez, presencia y experiencia al centro del campo. Con esta renovación, el club asegura la continuidad de un jugador clave en su proyecto deportivo.

El futbolista se mostró muy "satisfecho" con su renovación y espera "seguir creciendo de la mano del club" durante estas próximas temporadas