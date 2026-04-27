Calatrava lidera al Castellón

Alex Calatrava ha sido el jugador diferencial del partido en la victoria por 2-3 del Castellón frente al Málaga.

El futbolista catalán ha anotado los tres tantos del conjunto albinegro en un partido que no empezó bien para los de Pablo Hernández con el penalti injusto indicado en su contra en los primeros minutos.

Calatrava consiguió empatar minutos después tras aprovechar un robo de balón de Cipenga. El centrocampista coronó su actuación con dos golazos en el segundo tiempo. El primero en una brillante jugada combinativa que resolvió con un disparo por la escuadra y el segundo en un gran cabezazo desde la frontal del área.

El Málaga acortó distancias a poco del final, pero el Castellón supo administrar la ventaja para sumar su segunda victoria consecutiva y reforzar sus opciones de ascenso.