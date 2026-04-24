Llega la hora de la verdad para el Amics

El Amics Castelló tiene más cerca que nuca hacer realidad el sueño con el que arrancó la presente temporada: el retorno a la segunda categoría del baloncesto español. Los de la capital de La Plana afrontan este sábado desde las 20 h el partido de ida de la Final de Campeones de Segunda FEB. El conjunto castellonense visitará el Palacio de los Deportes Vista Alegre para medirse al Coto Córdoba, en un duelo que enfrentará a los dos campeones de grupo de la categoría.

Tras una espectacular recta final de temporada, no hay dudas de que el equipo dirigido por José Luis Pichel llega a la cita en el mejor momento de juego de la temporada tras firmar ocho victorias consecutivas. Entre ellas ante equipos de máximo nivel como Sant Antoni, Albacete o Llíria, lo que da a entender que están más que preparados para este nuevo reto.

Enfrente estará un Coto Córdoba que nada tiene que envidiar tras proclamarse campeón del Grupo Oeste con otro final de liga trepidante en plena pelea con el Insolac Caja 87 y el UEMC Baloncesto Valladolid, beneficiándose en la última jornada de la derrota del conjunto vallisoletano y del average favorable ante los sevillanos.

ATAQUE CONTRA DEFENSA

Ambos equipos han sido primeros de sus respectivos grupos, aunque cada uno defiende una identidad muy marcada. El Amics Castelló destaca por su potencial ofensivo, siendo el segundo mejor ataque de toda la categoría, solo por detrás del UEMC Baloncesto Valladolid, con una media de 85 puntos por partido. Por su parte, el Coto Córdoba presenta registros más discretos en este apartado, con 75,1 puntos de media.

Sin embargo, la fortaleza del conjunto andaluz reside en su solidez defensiva. Es el mejor equipo de la competición en este apartado, concediendo únicamente 71,4 puntos por encuentro a sus rivales. En comparación, el equipo de José Luis Pichel ocupa la quinta posición defensiva, permitiendo 75 puntos por partido. Un contraste de estilos que convierte esta eliminatoria en un enfrentamiento especialmente atractivo para el espectador.

SIN PRECEDENTES ENTRE AMBOS CLUBES

El duelo de este sábado será histórico, ya que será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en competición oficial. El Coto Córdoba, bajo la estructura del Córdoba Club de Baloncesto, es una entidad relativamente joven, fundada en 2022. Además, no existen registros de enfrentamientos previos con el desaparecido Cajasur Córdoba, club que llegó a competir en la antigua categoría de plata del baloncesto español. Por ello, este primer cruce añade un componente especial e inédito a la eliminatoria.

Cabe recordar que la eliminatoria final se disputa a doble partido y que cuenta la diferencia puntos entre ambos. Es por ello que el resultado que se coseche y la diferencia del mismo, será clave de cara al "round" final que se jugará el domingo día 3 desde las 12 de la mañana en el Ciutat de Castelló