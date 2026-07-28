El Amics Castelló y el Intermáquinas Benicarló ya conocen sus calendarios de Liga

La Federación Española de Baloncesto ha publicado los calendarios de Liga de Segunda FEB, donde están encuadrados el Amics Castelló y el Inermáquinas Benicarló. Ambos equipos repiten en el grupo B de la categoría de bronce del baloncesto español.

El conjunto de la capital de la Plana debuta el 3 de octubre en la pista del Gandía, mientras que los del Baix Maestrat lo hacen ese mismo día en la cancha del Sant Antoni.

El estreno de estos equipos en casa será una semana después. El Amics se enfrentará al Zaragoza, mientras que el Intermáquinas lo hará ante el Llíria.

La fase regular constará de 26 jornadas. La última será el 10 de abril. Ese día el Amics recibirá al Cartagena y el Benicarló visitará al Huesca.