Amics arranca la temporada con una derrota ajustada

El Amics Castelló arrancó la temporada con derrota en la pista del Proinbeni UPB Gandía (94-88) tras un encuentro intenso, igualado y con constantes alternativas. Los castellonenses llegaron con opciones hasta el tramo final, pero el mayor acierto de los locales en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza.

Los castellonenses arrancaron mejor y llegaron al descanso con ventaja (43-47), gracias al protagonismo ofensivo de Iglesias, Issanza y Faner. Tras el paso por vestuarios, el Gandía reaccionó y consiguió igualar el encuentro mediado el tercer cuarto (59-59).

El choque entró en el último periodo con todo por decidir. Stutz, con un triple, puso al Amics a un solo punto (87-86), pero los locales respondieron en los instantes decisivos. A falta de 35 segundos, Mulero tuvo un triple para empatar, aunque no acertó, y un despiste defensivo posterior terminó de sentenciar el partido.

El Amics Castelló se marcha así de Gandía con una derrota por 94-88, pero con la sensación de haber competido hasta el último suspiro en su estreno liguero.

Este próximo domingo el conjunto castellonense regresa al Ciutat para su debut como local. Y lo hará para recibir al CB Zaragoza desde las 12 de la mañana para buscar la primera victoria liguera de la presente campaña