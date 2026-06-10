El Almería pone fin al sueño albinegro

El Castellón cayó eliminado en la primera eliminatoria de ascenso a Primera tras ser derrotado por tres goles a dos en el Almeria Stadium. Los albinegros llegaron a rozar la hazaña con los dedos al voltear el tanto inicial del Almería durante la segunda mitad y, durante 12 minutos, estuvieron en la final. Pero los goles en la recta final de los andaluces, especialmente el tanto de de Dzodic en el 94, acabaron de forma cruel con el sueño de ascenso albinegro.

Los de Pablo Hernández se mostraron fieles a sus señas de identidad, las que les han llevado a pelear con los mejores esta temporada. Así nel equipo albinegro salió decidido a tomar el mando del partido y generó las primeras llegadas de peligro. Así, en el minuto 17, Alex Calatrava conectó un potente disparo desde la frontal que se marchó a escasos centímetros del poste defendido por Andrés Fernández.

Pese a que la iniciativa durante la primera mitad fue albinegra, Embarba colocó un disparo ajustado al palo largo que avanzó a su equipo a pocos minutos del descanso. Como en Castellón, lo almerienses hacían gala de su pegada con muy poco.

El Castellón salió en tromba en la segunda. Jakobsen y Raúl pudieron marcar en los primeros compases antes de que llegase la genialidad, una más esta temporada, de Calatrava. En un maravillosa maniobra el catalán sorteó a varios contrarios para ganar la línea de fondo y encontrar un pequeño espacio junto al poste para superar al portero almeriense. Su decimoquinto gol de la temporada.

Los albinegros querían más. En el minuto 70, Ronaldo hizo gala de su maestría en la estrategia para encontrar a Sienra. El argentino llegó a tiempo para tocar lo justo y anotar el 1-2 que permitía a los castellonenses colocarse por delante en la eliminatoria y que provocaba el delirio en la capital de La Plana.

Con todo perdido el Almería se lanzó al ataque . A falta de 5 minutos una prolongación de Miguel dentro del área encontró a Álex Muñoz en el segundo palo para superar a Matthys de volea. El palo más duro estaba por llegar cuando todos esperaban la prórroga. En el 94 Melamed ejecutó un saque de esquina que Dzodic cabeceó libre de marca para acabar con las ilusiones albinegras.