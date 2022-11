El CD Alcora despierta de su sueño con la cabeza bien alta

El conjunto de Vicente Pastor salió al terreno de juego dispuesto a disfrutar de su gran noche, y lo hizo arropado ante los más de 3 mil aficionados que se desplazaron desde la capital del Alcalatén para arropar a los suyos en el Miniestadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en Vila-real. Y a fe que plantó cara durante muchos minutos y fue merecedor de un mejor resultado, aunque la diferencia futbolística y de categoría se acabó imponiendo.

El primer gol visitante no se hizo esperar. A los dos minutos los ilicitanos ya dominaban en el marcador con el gol del argentino Ezequiel Ponce . Y poco después, en el minuto 12 Roger Martí puso el 0-2. Un palo duro que no impidió que el equipo de Pastor no le perdiera la cara al partido y gozar de un par de buenas llegadas que cerca estuvieron de acortar diferencias. Incluso con una jugada para la polémica dentro del área franjiverde que pudo haber significado una pena máxima favorable a los alcorenses.

Bajo una lluvia torrencial el equipo azulejero no perdió la ilusión en la segunda mitad. Comandados por un incansable Alex Felip, buscaron a portería rival aunque fue de nuevo el delantero de Torrent, Roger martí, el que sentenciaría el choque con el tercer tanto

No fue óbice para que una grada empapada aguantara el chaparrón hasta el final y ovacionara así la gran gesta de su equipo.

Ficha técnica

CD Alcora: Cristian, Marc, Alex, Cris (55´ Carrasco), Clemente (66´ Mallol), Allan, Felip, Aarón (55´ Iñaki Calvo), Jonathan (66´ Pacheco), Navalón, Breto (73´ Cifre).

Elche CF: Werner; Diego González, Josan (60´ Mendoza), John, Carles (81´ Bane); Tete Morente (72´ Pol Lirola), Nico, Gumbau, Raúl Guti; Roger, Ponce.

Goles: 0-1, 2': Ezequiel Ponce, 0-2, 12': Roger, 0-3, 65': Roger

Estadio: Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, de Vila-real, ante 3.500 aficionados.