El ayuntamiento de Castellón abre mañana la Ventanilla Única para agilizar trámites de la Magdalena

Los colectivos festeros de la ciudad volverán a contar con la Ventanilla Única para agilizar trámites y resolver dudas de cara a las próximas fiestas de la Magdalena. Por tercer año consecutivo, el gobierno municipal pone en marcha este servicio de atención personalizada con el objetivo de centralizar y facilitar todas las gestiones relacionadas con la organización de los actos festivos.

La Ventanilla Única se activará el martes 10 de febrero y prestará servicio en la planta baja del edificio Quatre Cantons, los martes y jueves, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma ha subrayado el compromiso del gobierno municipal para facilitar el trabajo de los colectivos festeros. Muchas de las consultas se centran en la ocupación de la vía pública, por lo que se ofrecerá asesoramiento directo y personalizado.

Entre las novedades, se establece que las actuaciones no en vivo no podrán superar los 80 decibelios, se mantienen los horarios máximos de actividad y se recuerda que las actuaciones musicales deberán detenerse durante el paso de los desfiles oficiales para garantizar el desarrollo normal de la programación.