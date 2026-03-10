MCDONALD´S CASTELLÓN

McDonald’s Castellón se suma a la Magdalena y refuerza su compromiso con las tradiciones de la ciudad

Las Reinas de las Fiestas visitan los restaurantes Castalia y Ciudad del Transporte en un encuentro festivo que refuerza el vínculo de la compañía con una de las celebraciones más emblemáticas de Castellón.

ondacero.es

Castellón |

McDonald’s Castellón se suma a la Magdalena y refuerza su compromiso con las tradiciones de la ciudad
McDonald’s Castellón se suma a la Magdalena y refuerza su compromiso con las tradiciones de la ciudad | McDonald´s Castellón

Los restaurantes de McDonald’s en Castellón han vivido un inicio de fiestas de la Fiestas de la Magdalena especialmente significativo al recibir la visita de las Reinas de las Fiestas de la ciudad, Clara y Ana, junto a la corte mayor y la corte infantil. El encuentro tuvo lugar el pasado 5 de marzo en los establecimientos McDonald’s Castalia y Ciudad del Transporte, donde disfrutaron de una cena en un ambiente festivo y cercano.

La implicación de la marca en las fiestas va más allá de este encuentro. McDonald’s Castellón participa este año como patrocinador de las tradicionales mascletàs, uno de los actos más multitudinarios del programa festivo, y contará con lonas visibles en el recinto donde se celebran estos espectáculos pirotécnicos.

La empresa también colabora con la popular Bodeguilla de Onda Cero Castellón, uno de los espacios de encuentro más concurridos durante las fiestas.

Con motivo de la celebración, el restaurante McDonald’s situado en la Avenida del Mar ha ampliado su horario para atender a vecinos y visitantes durante las noches festivas. El establecimiento abrirá de domingo a jueves hasta las 4:00 de la madrugada, mientras que los viernes, sábados y vísperas permanecerá abierto las 24 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer