McDonald’s Castellón se suma a la Magdalena y refuerza su compromiso con las tradiciones de la ciudad

Los restaurantes de McDonald’s en Castellón han vivido un inicio de fiestas de la Fiestas de la Magdalena especialmente significativo al recibir la visita de las Reinas de las Fiestas de la ciudad, Clara y Ana, junto a la corte mayor y la corte infantil. El encuentro tuvo lugar el pasado 5 de marzo en los establecimientos McDonald’s Castalia y Ciudad del Transporte, donde disfrutaron de una cena en un ambiente festivo y cercano.

La implicación de la marca en las fiestas va más allá de este encuentro. McDonald’s Castellón participa este año como patrocinador de las tradicionales mascletàs, uno de los actos más multitudinarios del programa festivo, y contará con lonas visibles en el recinto donde se celebran estos espectáculos pirotécnicos.

La empresa también colabora con la popular Bodeguilla de Onda Cero Castellón, uno de los espacios de encuentro más concurridos durante las fiestas.

Con motivo de la celebración, el restaurante McDonald’s situado en la Avenida del Mar ha ampliado su horario para atender a vecinos y visitantes durante las noches festivas. El establecimiento abrirá de domingo a jueves hasta las 4:00 de la madrugada, mientras que los viernes, sábados y vísperas permanecerá abierto las 24 horas.