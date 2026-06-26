El castellonense Luis Caracena viaja a Venezuela con su perro de rescate para participar en las labores de búsqueda tras el terremoto

El castellonense Luis Caracena, de 54 años y responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, viajará en las próximas horas a Venezuela para participar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto que ha sacudido el país.

Lo hará acompañado de Covid, su perro de rescate, e integrado en un equipo multidisciplinar de la organización USAR13, con sede en Alicante, con la que ya participó en las tareas de rescate tras el terremoto de Turquía.

En una entrevista concedida a Onda Cero Castellón, Caracena ha explicado que la salida está prevista "previsiblemente el sábado desde Madrid", aunque ha reconocido que el despliegue está condicionado por las dificultades logísticas y la disponibilidad de vuelos.

"No estamos preparados"

Antes de partir, el rescatista ha mostrado su preocupación por la rapidez con la que se activan los recursos especializados en España cuando se producen grandes catástrofes internacionales.

"Una vez más se comprueba que reaccionamos, no estamos preparados, ni la Comunidad Valenciana, ni Castellón ni a nivel nacional. Ocurre esta catástrofe y tardamos mucho en activar a los recursos disponibles en España, tanto rescatistas como unidades de búsqueda y equipos sanitarios. Eso cuesta vidas", ha asegurado.

En este sentido, considera que existen más equipos preparados para intervenir desde las primeras horas de una emergencia y ha lamentado que, en su opinión, no se facilite su despliegue.

"Hay muchos equipos en España, hay muchas personas capacitadas que podrían desde el primer día estar ayudando al pueblo venezolano", ha señalado.

Luis Caracena participó en la 'Gala del Voluntariado' de Onda Cero | Pepe Lorite

Un equipo multidisciplinar

Caracena ha querido destacar que este tipo de intervenciones requieren mucho más que un guía y un perro de rescate.

"No voy yo solo con mi mochila y un perro. Eso no tiene ningún sentido. Hay que ir integrado en un equipo multidisciplinar", ha explicado.

El grupo está formado por entre seis y nueve especialistas en distintas áreas, entre ellas desescombro, apuntalamiento, logística, asistencia sanitaria y búsqueda canina.

En esta ocasión viajará junto a Covid, un perro de cinco años entrenado para localizar personas sepultadas bajo los edificios derrumbados. "Será mi compañero para estos días", ha afirmado.

Preparado para salir en diez minutos

Como voluntario, Caracena debe compatibilizar este tipo de misiones con su trabajo y su vida familiar.

Ha explicado que ha solicitado días de vacaciones para poder desplazarse a Venezuela y que mantiene preparado durante todo el año un equipo de emergencias listo para partir en cuestión de minutos.

"Tengo un arcón donde tengo preparado el equipo de emergencias para salir en diez minutos. Cojo el arcón, el perro, el transportín y estoy listo", ha relatado.

Una misión contrarreloj

El rescatista ha indicado que será una vez lleguen a Venezuela cuando el centro de coordinación les asigne la zona de intervención en función de las necesidades del operativo.

Además, ha recordado que el tiempo juega un papel decisivo en este tipo de emergencias.

"A medida que pasan las horas, no hablo de días, hablo de horas, las probabilidades van bajando. Por eso es tan importante la activación inmediata de los recursos operativos", ha explicado.

Tras su experiencia en Turquía, Caracena espera enfrentarse a un escenario similar, marcado por la búsqueda de supervivientes y también por la recuperación de víctimas mortales.

"Nos vamos a encontrar desesperación y necesidad. Va a haber que buscar personas con vida y también recuperaremos cadáveres, de alguna manera para dar consuelo a los hermanos venezolanos", ha concluido.