BURRIANA | FITUR

Burriana se proyecta en FITUR como destino lleno de historia y patrimonio que descubrir bajo el lema 'Burriana, Ciudad Bimilenaria'

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha explicado en Más de Uno que la propuesta turística del municipio es poner en valor su cultura, historia y patrimonio, orientado a diversificar la oferta y la desestacionalización de un destino con más de 13 kilómetros de playas.

Onda Cero Castellón

Madrid |

La hoja de ruta para este año se fundamenta en un análisis profundo del comportamiento del visitante y se verá reforzada con la redacción del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030. El objetivo principal es posicionar a Burriana como un destino competitivo durante todo el año, segmentando su oferta en ámbitos clave como la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía, los festivales y el turismo de congresos (MICE).

Los datos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo avalan este modelo de gestión, en el que sitúa a Burriana a la cabeza en crecimiento de la demanda turística, con un aumento del 30% respecto al año anterior. Este impulso destaca especialmente en el mercado internacional, que ya supone el 25% del total con cerca de 50.000 visitantes extranjeros, procedentes principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

Jorge Monferrer, alcalde de Burriana
Jorge Monferrer, alcalde de Burriana | OCR

Además, el informe refleja una mejora en las pernoctaciones y un aumento de la estancia media, especialmente en meses como abril y junio. Asimismo, Burriana destaca por ser el único destino de la provincia que crece en turismo interprovincial y uno de los pocos que aumenta sus cifras en el mercado estratégico de Madrid.

La estrategia turística se estructura en diversos pilares fundamentales. En cultura: El patrimonio histórico y las rutas arqueológicas vertebran el relato de la "Ciudad Bimilenaria", Deporte y Naturaleza: El clima y espacios como el Clot de la Mare de Déu atraen a un turismo activo y saludable, en gastronomía: El producto local y la tradición marinera se consolidan como herramientas únicas ofrecer platos y recetas que deleitan los paladares de visitantes, y festivales e potencia el carácter de Burriana como lugar de encuentro y sede de eventos profesionales.

