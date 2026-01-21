Burriana se proyecta en FITUR como destino lleno de historia y patrimonio que descubrir bajo el lema 'Burriana, Ciudad Bimilenaria'

La hoja de ruta para este año se fundamenta en un análisis profundo del comportamiento del visitante y se verá reforzada con la redacción del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030. El objetivo principal es posicionar a Burriana como un destino competitivo durante todo el año, segmentando su oferta en ámbitos clave como la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía, los festivales y el turismo de congresos (MICE).

Los datos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo avalan este modelo de gestión, en el que sitúa a Burriana a la cabeza en crecimiento de la demanda turística, con un aumento del 30% respecto al año anterior. Este impulso destaca especialmente en el mercado internacional, que ya supone el 25% del total con cerca de 50.000 visitantes extranjeros, procedentes principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

Jorge Monferrer, alcalde de Burriana | OCR

Además, el informe refleja una mejora en las pernoctaciones y un aumento de la estancia media, especialmente en meses como abril y junio. Asimismo, Burriana destaca por ser el único destino de la provincia que crece en turismo interprovincial y uno de los pocos que aumenta sus cifras en el mercado estratégico de Madrid.

La estrategia turística se estructura en diversos pilares fundamentales. En cultura: El patrimonio histórico y las rutas arqueológicas vertebran el relato de la "Ciudad Bimilenaria", Deporte y Naturaleza: El clima y espacios como el Clot de la Mare de Déu atraen a un turismo activo y saludable, en gastronomía: El producto local y la tradición marinera se consolidan como herramientas únicas ofrecer platos y recetas que deleitan los paladares de visitantes, y festivales e potencia el carácter de Burriana como lugar de encuentro y sede de eventos profesionales.