Benidorm Pride reúne a más de 20.000 personas en su desfile más multitudinario

El evento, que puso el broche a una semana de celebraciones, atrajo a más de 20.000 visitantes llegados desde distintos puntos de Europa, consolidando a Benidorm como uno de los grandes referentes del turismo LGTBIQ+.

El desfile ha partido desde la confluencia de Ametlla de Mar con el Paseo de Levante y ha discurrido por primera línea de la playa hasta la avenida Europa en donde ha girado para tomar la avenida del Mediterráneo en dirección a la plaza de la Hispanidad, la avenida de l’Aigüera, hasta llegar al Anfiteatro Julio Iglesias, donde ha continuado la fiesta.