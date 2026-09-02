METEOROLOGÍA

Aviso amarillo este jueves por temperaturas máximas de 36º en el interior norte de Valencia

Este aviso estará activo de 13 a 21 horas

EFE

Valencia |

Un termómetro marca 36 grados centígrados en el centro de la ciudad de València
Un termómetro marca 36 grados centígrados en el centro de la ciudad de València | EFE/Ana Escobar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este jueves aviso amarillo (riesgo bajo) por temperaturas de 36 grados en el interior norte de la provincia de Valencia.

Este aviso estará activo de 13 a 21 horas y afectará principalmente a la parte más interior y al Rincón de Ademuz, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %.

Para este miércoles Aemet ha decretado, entre las 14 y las 22 horas, el aviso amarillo (riesgo bajo) por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas acompañadas de posible granizo y rachas de viento muy fuerte.

Según Aemet, un aviso amarillo por tormentas indica que la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentar de intensidad superior de forma puntual.

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