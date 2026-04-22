PATRIMONIO

La Unión Europea financia la restauración de la muralla del Castillo de Cullera afectada por la DANA

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea asigna 111.319€ al Ayuntamiento de Cullera para asumir la rehabilitación de emergencia del primer albacar

Luis Méndez

La Ribera |

Muralla de Cullera
Muralla de Cullera | Ayuntamiento Cullera

El Ayuntamiento de Cullera recibirá una ayuda de 111.319 euros procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños en la Muralla del Castillo ocasionados por las inundaciones derivadas de la DANA de 2024.

La cifra asignada a Cullera compensará los gastos que el Ayuntamiento asumió en un primer momento para la recuperación y reparación de emergencia del lienzo oriental y la torre esquinera del primer albacar de la Muralla del Castillo, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. Unas obras de restauración que finalizaron en abril de 2025.

La concesión de esta ayuda fue comunicada por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la movilización extraordinaria de fondos aprobada por el Parlamento Europeo para atender los efectos de los desastres climáticos en distintas zonas del continente.

Desde el consistorio se valora positivamente esta resolución, ya que permite aliviar el esfuerzo económico realizado por las arcas municipales tras los graves daños sufridos por el temporal.

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