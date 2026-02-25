El tratamiento de cartón comercial supone anualmente 1,4 millones de euros a la ciudadanía del Consorci Ribera i Valldigna

El Consorci Ribera i Valldigna, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y La Valldigna y miembro de ESGREM (Entes Supramunicipales para la Gestión de Residuos Municipales), anuncia que el tratamiento de los envases de cartón comercial supone un coste anual de 1,4 millones de euros. Según ESGREM, la normativa europea y española establece el principio de la responsabilidad ampliada del productor (RAP), que obliga a las empresas a financiar los costes de gestión de los residuos generados por sus productos al final de su vida útil. No obstante, en la práctica, una parte relevante de estos costes no está siendo cubierta por las empresas, lo que obliga a las entidades locales a trasladar el déficit a la tasa de basuras.

Desde ESGREM señalan que “los ayuntamientos están asumiendo unos costes que, según la normativa vigente, corresponden a las empresas que ponen los productos envasados en el mercado. Esta situación está trasladando a la tasa de basuras un gasto que deberían asumir las empresas si los sistemas de responsabilidad ampliada del productor funcionaran con normalidad y agilidad”.

En el caso del Consorci Ribera i Valldigna, este importe asciende a 1,4 millones de euros: en otras palabras, 5,65 euros de cada uno de los recibos que pagan los hogares de la Ribera y la Valldigna por el tratamiento de sus residuos.

El caso de los envases comerciales de cartón

Esta situación resulta especialmente significativa en el caso de los envases comerciales de cartón, cuya recogida y gestión suponen para los ayuntamientos españoles un coste neto estimado de 200 millones de euros anualesi, según un informe elaborado para ESGREM a partir del análisis de los costes municipales de gestión de residuos. Se trata de un flujo directamente vinculado a la actividad empresarial, pero cuya financiación sigue recayendo mayoritariamente en las entidades locales.

Aunque la normativa establece que los productores deben asumir estos costes desde el 1 de enero de 2025, los sistemas colectivos no están todavía plenamente organizados para hacerlo, lo que mantiene la presión financiera sobre los servicios municipales y acaba repercutiendo en la ciudadanía a través de la tasa de basuras.

Ante esta situación, las entidades locales reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las Comunidades Autónomas y a las empresas que empiecen las negociaciones de los convenios necesarios para que las empresas financien la recogida de cartón comercial que ahora están pagando los ayuntamientos con la tasa de basuras.

Acerca de ESGREM

ESGREM (Entes Supramunicipales para la Gestión de Residuos Municipales) es un grupo de trabajo de ámbito español para potenciar y formalizar la cooperación y coordinación de las entidades supramunicipales dedicadas a la gestión de los residuos en España. ESGREM acumula un conocimiento y experiencia únicos sobre la realidad de esta gestión, y está coordinado por la Fundación Fórum Ambiental.

Actualmente cuenta con 42 entidades participantes formadas por: consorcios, mancomunidades, comarcas, consejos insulares, diputaciones y áreas metropolitanas de España y que dan servicio a más de 25 millones de personas