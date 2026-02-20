El Consell declara paraje natural municipal el enclave del Assut d’Antella-Creueta Alta

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se declara paraje natural municipal el enclave denominado Assut d’Antella-Creueta Alta en el término municipal de Antella, y se establece su régimen jurídico de protección.

La declaración se realiza al amparo de la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Antella, y responde a la idoneidad de la figura del paraje natural municipal para la protección de espacios de relevancia ambiental y trascendencia local.

El paisaje del río Xúquer, a su paso por Antella, y de sus riberas representa el eje del paraje, de carácter fluvial y complejo, que integra diferentes ambientes como el assut, el cauce y la huerta de la ribera.

El Assut d’Antella, en funcionamiento desde el año 1260, es fundamental en la infraestructura hidráulica de la Acequia Real del Júcar y además desempeña una función social y cultural esencial en el ámbito local puesto que acoge diversas actividades vinculadas al medio natural, tales como la escuela de piragua, el espacio de recreo, la zona de baño y la práctica de deportes.

Además, se trata de un conjunto muy valorado por la población local y por foráneos, que encuentran en el Assut un espacio natural diverso, fácilmente accesible y bien conservado.

Por otra parte, la Creueta Alta es un referente forestal en Antella dominado por formaciones silvestres de matorral y pastizal, con presencia aislada de bosquetes de coníferas y campos de cultivo de frutales de secano.

La flora presente en la ribera se compone de bosquetes de chopos con presencia de saucedas además de cañizos, juncáceas y puntualmente, pinares y matorrales. En la parte forestal aparece el pino carrasco de forma aislada o formando pequeños bosquetes con matorral mediterráneo: aliaga, cistáceas, romero, coscoja, lentisco, brezo, palmito, esparto y tomillo.

Asimismo, tiene importancia la ictiofauna presente en el tramo del río Júcar con especies como el alburno, la anguila, la colmilleja, la carpa, el lucio europeo, la gambusia, el gobio, la perca sol, el barbo, la perca atruchada, el pez fraile y diferentes clases de moluscos como la almeja de río. También encontramos otras especies como el águila perdicera, el conejo, el tejón, la rata de agua y la culebra de herradura.

El decreto aprobado por el Consell establece un régimen de protección orientado a preservar la integridad de los ecosistemas naturales y prohíbe aquellos usos y actividades que puedan suponer un deterioro o regresión de los valores que motivan su declaración, excluyéndose expresamente la utilización urbanística de los terrenos incluidos en el ámbito protegido.

Administración y gestión del paraje

La administración y gestión del paraje corresponderá al Ayuntamiento de Antella, que deberá aprobar una ordenanza municipal de gestión que desarrolle de forma pormenorizada la regulación de usos y actividades, conforme a las normas básicas de ordenación recogidas en el decreto y con especial atención a la integración paisajística.

El decreto crea además el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal como órgano consultivo para canalizar la participación de propietarios, administraciones y colectivos sociales vinculados a la conservación del espacio.

Respecto a la financiación de la gestión, esta corresponderá al Ayuntamiento, sin perjuicio de la posible colaboración de la Generalitat u otras entidades públicas o privadas.