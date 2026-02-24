La Crida da la bienvenida a las Fallas del 2026 en Alberic

Este domingo, 22 de febrero, Alberic ha dado la bienvenida a las Fallas del 2026 con la celebración de la Crida, un acto que cada año reúne centenares de falleras y falleros en la plaza de la Constitución para iniciar una de las festividades con mayor masa social del municipio. Este año, la Comissió Local Fallera, la Falla El Corral, la Falla l'Amistat, la Falla Lo Millor, la Falla El Fallo y la Falla Verge de l'Assumpció suman un total de 1485 miembros, superando en 77 falleras y falleros la cifra del 2025.

A partir de las 18:30 horas del domingo, los estandartes de las seis comisiones falleras de Alberic fueron los encargados de abrir el desfile que iría desde la calle Joaquin Costa hasta la plaza de la Constitución. Acompañados por los instrumentos de la Societat Unió Musical d’Alberic, la SUMA, las y los representantes de cada falla fueron los protagonistas del primer acto oficial de las Fallas del 2026.

Al finalizar el pasacalle, sobre la fachada del Ayuntamiento de Alberic tuvo lugar el espectáculo audiovisual y pirotécnico que sirvió para presentar a las Falleras Mayores, Falleras Mayores Infantiles, Presidentes y Presidentes Infantiles del 2026. Seguidamente fue el turno de la anunciación de la fiesta y, como ya es tradición, las máximas personalidades de las seis fallas y de la Junta Local Fallera de Alberic aparecieron en el balcón del Ayuntamiento para entonar el tan esperado "ja estem en Falles".

El Alcalde de Alberic, Toño Carratalà, cerraba los parlamentos con la reivindicación de las Fallas como un espacio "para la sátira y para la crítica social y política. Las Fallas son cultura y tradición, y nunca tenemos que perder la esencia de las que son las fiestas más valencianas. Durante las próximas semanas, el pueblo es de las falleras y de los falleros, pero para llegar hasta aquí hace falta muchísimo trabajo y hoy es más necesario que nunca reconocer la tarea de todas y todos los que hacen posible las Fallas de Alberic".