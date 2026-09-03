La Ribera se vuelca con Ceuta y centenares de personas participan en las manifestaciones

Cientos de vecinos y vecinas de localidades de La Ribera participaron en las concentraciones de ayer en apoyo a Ceuta.

La Plaça Major de Benifaió congregó a más de 300 personas que secundaron la concentración convocada por la FEMP, a la que se sumó el Ayuntamiento de Benifaió en solidaridad con el pueblo ceutí.

Cabe recordar que esta localidad, junto con LLaurí, son las únicas donde gobierna el PSOE en la comarca que que oficialmente han respaldado esta iniciativa.

También más de 300 personas han mostrado su apoyo al pueblo ceutí en Algemesí, Carcaixent o Alberic y multitudinaria ha sido, igualmente, la concentración de Cullera.

La ppblación también salió a la calle respaldando al pueblo ceutí en Guadassuar, Alzira, LLombai, Benimodo, Gavarda, Tous, Turís, Carlet, Càrcer o Montserrat.

Todas estas muestras de apoyo se han desarrollado sin incidencias.