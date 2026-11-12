La Ribera supera las 66.000 vacunas administradas contra la gripe y la COVID-19. Del total, más de 43.000 corresponden a la vacuna antigripal y superan las 23.000 las destinadas a la inmunización contra el coronavirus.

Destaca la alta participación en colegios, con un 96,6% de cobertura infantil mediante dosis intranasales, y el 89,6% de inmunización frente al virus respiratorio sincitial en lactantes.

Vicente Gozalvo. Subdirector de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Ribera, anima a toda la ciudadanía a vacunarse para evitar complicaciones graves este invierno.

Desde el 5 de noviembre, la campaña antigripal está abierta a toda la población, que puede acudir sin cita previa a su centro de salud en las franjas horarias establecidas.